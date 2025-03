Ilfattoquotidiano.it - Riarmo Ue, Fassina: “Giorgetti prende in giro gli italiani, il conto lo pagheranno i lavoratori. Tassino le banche o chiudano i paradisi fiscali”

“Dietro aleuropeo, c’è una scelta politica molto chiara: le classi dirigenti di quasi tutti gli Stati europei, in caduta libera di credibilità politica, per provare a puntellarsi, utilizzano la paura. Si inventano una prospettiva che non ha basi demografiche, né economiche, né militari come quella dell’invasione russa che dopo l’Ucraina arriva fino al Portogallo. E in nome di questo, insistono sulla necessità di aumentare una spesa in armi che, come è noto, a livello europeo è già una volta e mezzo quella della Russia”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, dall’ex viceministro dell’Economia Stefano, che spiega dettagliatamente le motivazioni ipocrite e ingannevoli sottostanti alla corsa aleuropeo.“La vera cosa grave – sottolinea– è che si sia scelto di fare questa spesa a debito.