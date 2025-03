Lapresse.it - Riarmo Europa, si vota al Parlamento Europeo: Pd diviso tra sì e astensione

Leggi su Lapresse.it

La plenaria del, alle 12 di oggi, 12 marzo,la risoluzione sul Libro Bianco sulla difesa, che comprende anche diverse parti di sostegno al Piano didell’ReArm Eu. Ecco tutte le notizie IN AGGIORNAMENTOPdtrae sì sulLa delegazione del Partito democratico alsi presenta divisa in due al voto. Lo riferisce a LaPresse una fonte parlamentare. Questa mattina si è riunita di nuovo la delegazione dei 21 eurodeputati dem guidata da Nicola Zingaretti per trovare una posizione comune ed evitare voti contrari. Dall’incontro è emerso che la delegazione è più o meno divisa tra i voti a favore e quelli di, precisa la fonte. Il gruppo S&d, di cui il Pd fa parte, ha una posizione sostanzialmente favorevole sulla risoluzione.