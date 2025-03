Quifinanza.it - Riarmo Europa approvato, Italia spaccata: Giorgetti avvisa Ursula von der Leyen

Il Parlamento europeo haa larga maggioranza il piano ReArm Europe, la strategia dicomune presentata dalla presidente della Commissionevon der. Il provvedimento, passato con 419 voti favorevoli, prevede un investimento complessivo stimato di 800 miliardi di euro per rafforzare la difesa dell’Unione Europea nei prossimi anni. L’obiettivo è quello di ridurre la dipendenza militare dagli Stati Uniti e fronteggiare le minacce provenienti da Russia e alleati.Ma l’si spacca sul voto. La Lega ha votato contro, Fratelli d’e Forzahanno dato il via libera, mentre il Partito Democratico si è diviso: 10 eurodeputati a favore e 11 astenuti. Intanto il ministro dell’Economia Giancarloha lanciato un avvertimento: “Le spese militari non devono andare a scapito di sanità e welfare”.