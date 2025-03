Quotidiano.net - Rheinmetall prevede 8.000 nuove assunzioni entro il 2025

Viste le ottime prospettive per ill'azienda tedescaannuncia l'intenzione di assumere nei prossimi due anni ottomila lavoratori, passando dagli attuali 32.000 a circa 40.000, considerando anche i contratti di lavoro interinale. È lo stesso amministratore delegato di, Armin Papperger, a confermarlo. L'azienda è in fortissima crescita nel settore militare, mentre affronta qualche debolezza nel settore automobilistico. Il progetto diè di utilizzare anche i siti dedicati al settore automobilistico per quello relativo alla difesa: si tratterebbe di siti "ibridi" per produzioni civili e militari.