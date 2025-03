Agi.it - "Revisione della condanna" per l'omicidio di Chiara Poggi. La difesa di Alberto Stasi ci riprova

AGI - Ladiha intenzione di chiedere a Brescia laa 16 anni per l'di"dopo avere valutato gli sviluppi dell'indagineProcura di Pavia su Andrea Sempio e soprattutto dopo avere visto gli atti di questa inchiesta che sono coperti dal segreto istruttorio". Lo afferma l'avvocata Giada Bocellari che col collega Antonio De Renzis assiste l'ex fidanzatovittima. Si torna, dunque, a parlare del delitto di Garlasco, uno dei più controversistoria recente che nel 2007 spezzò l'immobile quiete due giorni prima di Ferragosto nel paesino ritagliato tra le risaie pavesi fino ad allora famoso per uno storico locale da ballo. Da dieci anni per l'di, che un investigatore definì uscendo dalla villetta piena di sangue di via Pascoli "una ragazza senza nuvole", l'ex fidanzato è detenuto a Bollate dopo avere 'incassato' unadefinitiva a 16 anni al termine di una girandola di verdetti contraddittori.