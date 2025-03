Tvplay.it - Rescinde con la Juventus, la decisione ormai è presa

Laha deciso dire il contratto con il calciatore che non rientra più nei piani di Thiago Motta e Giuntoli: sarà libero di accasarsi altroveI bianconeri hanno bisogno di abbassare il proprio monte ingaggi, soprattutto tagliando quei profili che non stanno dando nulla alla prima squadra. Si tratta di un ragazzo che era venuto con grandissime aspettative e che ha ampiamento deluso nel corso del tempo.con la, la(TvPlay – ANSA) Lasta ottenendo una debacle dietro l’altra e dopo aver perso sia in Champions League che in Coppa Italia la possibilità di andare avanti, ora ci si mette anche il campionato. Grazie al pareggio interno della Lazio con l’Udinese, allo Stadio Olimpico, i bianconeri sono riusciti a mantenere il quarto posto.