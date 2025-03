Ilgiorno.it - Repulisti antidroga. Baby spacciatore davanti al Tecnico. E poi anche tre adulti

Leggi su Ilgiorno.it

Un minorenne fuori dall’Istituto Cossa, un trentenne del Gambia in un bar di via San Paolo e altre due persone, un sessantaquattrenne pavese e cinquantaduenne del Gambia, in un altro locale di via Bricchetti. In tutto quattro arrestati dalla polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in tre distinti episodi. Il primo, che risale a venerdì, è stato reso noto solo ieri dalla Questura. Erano circa le 8.30 quando una pattuglia della Volante, transitando tra piazza Emanuele Filiberto e piazza Morosi, vicino all’IstitutoCossa di viale Necchi, notava un gruppetto di una quindicina di ragazzi, minorenni all’apparenza tra i 15 e i 16 anni, maneggiare contanti. I poliziotti si sono quindi soffermati per osservare a distanza e in breve hanno assistito alla cessione di droga in cambio di soldi, intervenendo nell’immediatezza.