RENPHO Bilancia Intelligente | il tuo peso non è mai stato così smart e facile da controllare

Chi l’ha detto che pesarsi deve essere una tortura? Con laElis 1, ogni mattina può iniziare con una spinta motivazionale, per soli 26,99€. Perché questa non è unaqualunque: è un mini centro fitness in formato compatto, con 13 analizzatori e una connessione Bluetooth che la rende più sveglia di certe sveglie. Acquistala ora su Amazon a prezzo scontato! Acquista laal miglior prezzo Un display che dice tutto, tranne bugie La prima cosa che si nota è il grande display VA, chiaro, nitido e leggibile anche in quelle mattine in cui gli occhi fanno fatica ad aprirsi. Ti mostra il tuoin un attimo - senza trucchi, senza inganni - ma con un’eleganza tutta sua. Se pensavi che unaservisse solo per pesarti, preparati a ricrederti. LaElis 1 ti racconta la storia completa del tuo corpo: massa grassa, BMI, metabolismo basale, muscolatura, acqua corporea e tanto altro.