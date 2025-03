Lanazione.it - Remo Anzovino svela il suo Atelier: "La fotografia di questi vent’anni. Chaplin riassume la mia carriera"

Una foto dei suoidia fuoco pure nei particolari. Debutta venerdì 14 marzo a Firenze il nuovo tour di, in concerto alla Sala Vanni (piazza del Carmine, ore 21,15) col suo pianoforte e le sue suggestioni rubate al tempo, appena racchiuse in ’’, l’album dal vivo registrato nello studio del maestro friulano Giorgio Celiberti., perché ha deciso di guardarsi indietro? "L’idea di fare il disco dal vivo per idiera nata durante il tour per piano solo di ‘Don’t forget to fly’, un giro di concerti che m’ha fatto capire quanto la mia struttura pianistica funzionasse nel contatto diretto con la gente. Durante quel cammino, la mia vecchia casa discografica Egea ha ristampato il primissimo disco che ho inciso, ‘Dispari’, e mi sono reso conto che tantissimi brani storici di quel periodo come ‘Tabù’, ‘Natural mind’, ‘Galilei’, ‘Igloo’ li ho praticamente riscritti, da qui l’idea di riunirli in un progetto live nella nuova veste".