Romadailynews.it - Regno Unito: apre London Book Fair che fa luce su editoria cinese

Leggi su Romadailynews.it

La(LBF), uno dei piu’ importanti eventili del mondo, ha aperto ieri, mettendo in evidenza i successili, le collaborazioni globali e la crescente influenza della Cina nel settore. Fino a domani, la fiera dovrebbe attirare piu’ di 30.000 professionisti dell’e oltre 1.000 espositori da tutto il mondo. “Fiere del libro come questa e la collaborazione con gli editori di tutto il mondo, compresi quelli cinesi, sono essenziali per condividere le conoscenze”, ha dichiarato Martin Liu, direttore operativo ed editore presso LID Publishing. La sua societa’ con sede a Londra e’ responsabile dell’edizione inglese di “The Power of Time”, una pubblicazione. Liu ha osservato che dopo il lancio del libro, lui e i suoi colleghi sono rimasti “stupiti” dalla diversita’ e dalla qualita’ di livello mondiale dei libri provenienti dalla Cina, sottolineando che gli editori cinesi svolgono un ruolo cruciale nel portare la letteratura e le idee cinesi ai lettori globali.