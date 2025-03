Lapresse.it - Regione Lazio, una panchina lilla contro i disturbi alimentari

In occasione della “Giornata nazionale dei” (che si celebra il 15 marzo) è stata inaugurata nella sede dellauna, a “testimonianza dell’impegno delle istituzioni su un tema che coinvolge in maniera preoccupante anche tanti giovani”.La giornata, promossa dall’associazione Donna Donna Onlus è stata presentata dal presidente del Consiglio, Antonello Aurigemma: ” E’ una iniziativa attuale anche a seguito dei dati pubblicati da una ricerca del Bambin Gesù che evidenzia un aumento dei casi tra i giovanissimi – ha sottolineato in conferenza stampa – Noi proseguiamo nel nostro programma di Consiglio in salute che prevede non solo screening e prevenzione ma anche una cultura diversa verso il cibo. Questiportano non solo problemi di salute ma spesso anche problemi sociali tra i giovanissimi.