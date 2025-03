Lanazione.it - Regione, altre spese irregolari. “I consiglieri facevano propaganda con il denaro dei cittadini”

Perugia, 12 marzo 2025 –politica per i propri partiti invece della comunicazione istituzionale che spetta ai gruppi consiliari. E’ con questa motivazione di fondo che, dopo la Lega, la Sezione controllo della Corte dei Conti dell’Umbria presieduta da Antonello Colosimo, ha ‘condannato’ alcuni gruppi consiliari dellaalla restituzione dipubblico che è stato speso in maniera irregolare. Nel mirino per l’attività del 2024 il Gruppo Misto e nella fattispecie la consigliera Donatella Porzi di Azione; e poi anche Forza Italia e il Partito democratico. Tutti in periodo di campagna elettorale hanno assunto professionisti della comunicazione o giornalisti che secondo la Corte dei Conti però hanno svolto la propria attività – su indicazione dei– non per comunicazioni istituzionali, ma per la campagna elettorale violando addirittura in taluni casi, anche le regole della par condicio.