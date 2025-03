Ilrestodelcarlino.it - Reggiane, sentenza ribaltata. Condanne fino a nove anni per la violenta rissa tra africani

La prima sezione penale della Corte di appello di Bologna ha condannato a penee sei mesi quattro gambiani per un’aggressione ai ddi due nigeriani, avvenuta alle ex Officinedi Reggio Emilia il 19 giugno 2018, riformando l’assoluzione pronunciata in primo grado e appellata dalla Procura reggiana. Gli imputati rispondevano di lesioni personali, violazione di domicilio e tentato omicidio. Quando i carabinieri arrivarono sul posto, trovarono una delle due vittime priva di sensi nell’androne di un edificio: il giovane venne portato all’ospedale di Parma e sottoposto a interventi chirurgici. Due persone furono arrestate poco dopo, mentre gli altri due furono rintracciati e fermati il 21 e il 24 giugno sempre dai carabinieri. In primo grado, vista l’impossibilità di procedere ad un incidente probatorio per sentire le persone offese, richiesto dalla Procura a settembre 2018, il Tribunale ha assolto i quattro, ad eccezione di uno condannato per il solo reato di lesioni personali alla pena di un anno e tre mesi, non ritenendo le dichiarazioni acquisite idonee, in mancanza di riscontri, a considerare provata la responsabilità degli imputati.