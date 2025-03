Lanotiziagiornale.it - Regalo nell’uovo di Pasqua al Pirellone, tornano i mini-vitalizi ai consiglieri

“Uno strumento giusto ed equo”, “quasi simbolico”, che “rende giustizia del fatto che qualunque cittadino che dedica una parte della propria vita, anche professionale, sacrificando il proprio lavoro per la collettività, al servizio delle istituzioni del proprio territorio, come qualunque altro lavoratore debba avere un riconoscimento una volta che ha finito la sua attività lavorativa”.Così il presidente della commissione Affari istituzionali di Regione Lombardia, il meloniano Matteo Forte, ha giustificato ieri il ritorno deiper idel. Il provvedimento, che ha ottenuto il via libera dal Consiglio regionale con 49 voti a favore (gruppi di maggioranza, Gruppo Misto e Lombardia Migliore) e 17 contrari (Italia Viva non ha partecipato al voto), vale per tutti idi questa e delle future legislatore e comprende anche membri della Giunta e sottosegretari.