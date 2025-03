Ilfattoquotidiano.it - Referendum su lavoro e cittadinanza: perché votare Sì è importante

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Francesco Montorio *Il 15 giugno si potràper i quattroin materia die sulla acquisizione della.Col primo quesito sarà possibile abrogare il d.lgs. n. 23 del 2015, punto fondamentale del Jobs Act, la riforma del governo Renzi che ha nella sostanza eliminato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e introdotto il contratto dia tutele crescenti.L’art. 18 (L. 300/1970), in combinazione con le precedenti disposizioni (in particolare L. 604/1966), prevedeva che il lavoratore, in aziende con più di 15 dipendenti, a fronte di un licenziamento illegittimo, dovesse essere reintegrato nella sua posizione aziendale. Questa era quindi sostanzialmente “stabile”, salvo provate necessità aziendali (motivo oggettivo) o gravi azioni commesse dal dipendente (motivo soggettivo/giusta causa).