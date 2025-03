Ilprimatonazionale.it - Rearm Europe: perché opporsi vuol dire rimanere schiavi

Roma, 12 mar – La storia sta subendo un’accelerazione di portata globale, forse mai vista in un periodo di tempo così breve; equilibri consolidati da decenni, anche se per ora solo sulla carta, iniziano ad essere messi in discussione. La storica prevaricazione stile gangster di Trump nei confronti del presidente dell’Ucraina Zelensky, unita a molte altre dichiarazioni, ha definitivamente mostrato l’assoluta vicinanza, politica e ideologica, tra gli interessi Usa e quelli della Russia di Putin. L’Ue, in seguito a questa naturale rivendicazione, sembra essersi svegliata da quel torpore e immobilismo che ha contraddistinto la sua intera esistenza fatta solamente di assurdi diktat economici, follie woke e green,ttive e retorica vittimistica anti-identitaria. Ora, per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale, Nazionie parlano di riarmare i propri eserciti e di attuare una vera politica di difesa unitaria.