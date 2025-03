It.insideover.com - ReArm Europe ha l’ok del Parlamento ma nella pancia della Ue cresce il malessere

Ilo, riunito a Strasburgo, ha approvato a maggioranza la risoluzione sul Libro bianco Ue sulla difesa, che include riferimenti al pianoproposto da Ursula von der Leyen. Il piano si basa sull’articolo 122 del TFUE, che esclude ildal processo decisionale, come già avvenuto per Next Generation EU. La risoluzione ha ottenuto 419 voti favorevoli, 204 contrari e 46 astensioni, su un totale di 669 votanti.Il pianopresentato dalla presidenteCommissionea Ursula von der Leyen la scorsa settimana e approvato dal Consiglioo, che prevede – in estrema sintesi – di mobilitare fino a 800 miliardi di euro consentendo agli Stati membri di aumentare la spesa per la difesa senza violare le regole sui deficit (facendo debiti, dunque), sta creando non pochi mal diin molti dei 27 Paesi che hanno detto sì al “riarmo” dell’Unionea contro la presunta minaccia russa, nonostante l’Europa spenda già molto per la difesa, per un totale nel 2024 di 457 miliardi di euro (mentre quellaRussia è stimata a 145,9 miliardi di dollari, 13,1 trilioni di rubli).