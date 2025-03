Dilei.it - Re Carlo fa il massaggio cardiaco e la sua faccia dice tutto

Reè scoppiato a ridere mentre eseguiva unsu un manichino durante la visita al Royal College of Nursing sotto l’occhio vigile degli infermieri che non hanno resistito all’ilarità del Sovrano.Refa lo show mentre rianima un manichinoDopo averlo visto alla cerimonia del Commonwealth Day dove Camilla si è vestita interamente di rosa, Resi è recato al Royal College of Nursing dove ha rispolverato le tecniche di pronto soccorso che ha acquisito molti anni fa. La visita aveva come scopo quello di sostenere un programma che introduce i giovani alla professione sanitaria.Nonostante il nobile scopo, la presenza del Re si è quasi trasformata in uno show esilarante. Le sue espressioni buffe mentre tentava di rianimare il manichino hanno fatto ridere tutti. Preso dall’entusiasmo,è stato felice di unirsi a un gruppo di giovani infermieri e di mostrare le sue abilità nelle tecniche di primo soccorso.