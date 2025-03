Ilrestodelcarlino.it - Rapina da 5mila euro di cosmetici. Due uomini rinviati a giudizio

Entrambi romeni, il primo di 21 anni e l’altro di 26, tutti e due difesi in udienza dall’avvocato Alessandra Venturi. Sono loro, secondo la procura, gli autori dellain concorso con bottino da oltre 5.000inmessa a segno il 23 novembre del 2023 alla Coop Alleanza - filiale di Alfonsineognuno (Alfonsine). Loro due e altre due donne rimaste al momento ignote. Tanto che ieri mattina il pm Francesco Coco in udienza preliminare ne ha chiesto e ottenuto il rinvio adal gup Janos Barlotti. Se ne parlerà a metà ottobre. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, i quattro malviventi avevano razzolato dagli scaffali Coop creme per il trattamento di viso e corpo di varie marche sulla base di un piano d’azione probabilmente preordinato. In particolare tutti erano entrati assieme nell’esercizio commerciale.