Sport.periodicodaily.com - Rapid Vienna-Borac Banja Luka: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2024/2025. Dopo l’1-1 dell’andata, gli austriaci vogliono chiudere il discorso davanti al proprio pubblico, ma c’è bisogno di una vittoria.si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18.45 presso l’Allianz Stadion.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli austriaci sono reduci dalla sconfitta in campionato per 2-1 sul campo dell’Hartberg, ma ora hanno la possibilità di rifarsi centrando la qualificazione ai quarti di Conference in caso di vittoria contro i loro modesti avversari.Malgrado la caratura dell’avversario, i bosniaci hanno giocato una buona gara strappando un risultato che tiene ancora tutto aperto in ottica qualificazione. Servirà però un gran cuore per uscire da una trasferta che si preannuncia complicata.