Rangers v Fenerbahce – line -up statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-12 20:35:00 Il web non parla d’altro:della partita perI ranger sono in una posizione fantastica per progredire nella Europa League quandoviene in città giovedì.La parte scozzese vanta un vantaggio di 3-1 su Jose Mourinho aggregato e sbalorditivo e l’ultima volta il lato turco.Chiunque emerga da questa cravatta poiché i vincitori dovranno affrontare Roma o Athletic Bilbao nei quarti di finale.I ranger hanno avuto un’intera settimana per prepararsi a questa partita dopo aver ricevuto il fine settimana fuori dall’azione nazionale, mentre gli uomini di Mourinho hanno ricevuto lo stesso lusso.I padroni di casa hanno giocato in gran parte sul contrattacco per il viaggio a Istanbul e possono ricorrere alle stesse tattiche di Ibrox.È stata la loro seconda vittoria in tre partite da quando Barry Ferguson è stato nominato manager ad interim, in sostituzione di Phillipe Clement.