Ramyperito | Amico sprezzante pericolo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.15 "E' possibile sostenere che le cause del grave sinistro mortale vadano ascritte al comportamento del conducente del motoveicolo Yamaha, Bouzidi Fares, per la sua condotta sconsiderata esa". Così il consulente della Procura sul caso della morte di Ramy. Fares "opponendosi all'Alt dei Carabinieri, dava avvio ad un inseguimento anomalo e tesissimo,ad elevatissima velocità" con una "guida spregiudicata ed estremamentesa","sprezzate del" e si è "assunto il rischio delle conseguenze" per l'Ramy.