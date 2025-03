Agi.it - Ramy, la perizia scagiona il carabiniere alla guida della Giulietta

"In conclusione, a parere tecnico dello scrivente consulente, l'operato del conducente dell'autovetturanell'ambito dell'inseguimento, risulta essere stato conforme a quanto prescritto dalle procedure in uso alle Forze dell'Ordine". È quanto scrive il consulenteProcura, Domenico Romaniello, nelle conclusionicinematica da lui elaborata nell'ambito dell'indagine sulla morte diElgaml. Analisi cinematica Nel documento visionato dall'AGI si legge anche che "per quanto attiene al Vice Brigadiere conducente dell'autovettura di servizio Alfa Romeo, la disamina di tutti i video e l'attenta analisi cinematica condotta hanno confermato che questi, aderendo al dovere d'ufficio, ha proceduto nell'inseguimento dei due fuggitivi attenendosi alle procedure previste nei casi di inseguimenti di veicoli, quando si è trovato nell'impossibilità di poter attuare un'azione difensiva efficace in relazionemanovra improvvisa ed imprevedibile attuata dal conducente del motoveicolo, di tagliopropria traiettoria".