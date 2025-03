Lapresse.it - Ramy Elgaml, perizia: “Inseguimento carabinieri non causò caduta scooter”

Non sarebbe stato il comportamento del carabiniere alla guida a causare ladellosu cui viaggiava. È la conclusione, da quanto si apprende, a cui sarebbe giunto il consulente nominato dalla Procura di Milano, Domenico Romaniello, nellacinematica sull’incidente del 24 novembre al termine di undurato 8 chilometri. Il militare alla guida della Giulietta dal Radiomobile avrebbe frenato in tempo e l’urto con loT-Max guidato dall’amico di, Fares Bouzidi, sarebbe avvenuto prima dellae non all’angolo fra via Ripamonti e via Quaranta.