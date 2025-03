Ramy Elgaml la perizia scagiona il carabiniere | l’inseguimento era corretto Il 19enne morto per lo schianto contro il palo

Leggi su Open.online

Secondo la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Milano, ilalla guida dell’ultima auto inseguitrice nell’incidente in cui ha perso la vitaha agito correttamente. L’impatto tra il mezzo delle forze dell’ordine e lo scooter, su cui viaggiavano la vittima e l’amico Fares Bouzidi, non è avvenuto alla fine del, ma in un momento precedente e in modo «laterale». La consulenza cinematica depositata nei giorni scorsi, sembra dunque escludere dal concorso di colpa per l’incidente il militare alla guida dell’auto – accusato di omicidio stradale – attribuendo la responsabilità a Bouzidi – a processo per resistenza a pubblico ufficiale – che nella notte del 24 novembre 2024 era alla guida del motorino. Secondo gli esperti incaricati dalla Procura, il militare ha rispettato le corrette procedure, frenando quando necessario.