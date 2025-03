Thesocialpost.it - Ramy Elgaml, la perizia che scagiona i carabinieri: “L’inseguimento è stato corretto”

Lacinematica sul decesso di, il 19enne morto il 24 novembre durante un inseguimento deinel centro di Milano, ha stabilito che la “concausa determinante” della tragedia è stata la presenza di un palo semaforico, che ha interrotto la caduta del giovane.Leggi anche: Caso, processo immediato per l’amico che guidava lo scooterL’analisi, firmata dall’ingegnere Domenico Romaniello, ha escluso qualsiasi speronamento volontario da parte della pattuglia dell’Arma, sottolineando che il carabiniere alla guida ha avuto un comportamento, frenando nei tempi adeguati. Secondo la relazione, l’urto tra la gazzella e lo scooter non si è verificato alla fine del, ma in precedenza ed èlaterale.La responsabilità dell’incidente e le indaginiLe indagini individuano una responsabilità diretta nel comportamento di Fares Bouzidi, l’amico diche guidava il motorino.