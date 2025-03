Iltempo.it - Ramy, Cerno a valanga: ora questi soloni in Tesla chiederanno scusa ai carabinieri?

Leggi su Iltempo.it

Non sono iche hanno provocato la morte diElgaml. La perizia sulle immagini e le risultanze investigative sull'inseguimento temrinato a Milano con la morte del giovane di origini egiziane scagiona in pieno i militari e stabilisce un punto fermo: alla base della tragedia c'è la condotta dei due in sella allo scooter che per lunghissimi minuti ha creato il panico in città dopo aver ignorato l'alt delle forze dell'ordine. Succederà, ora, che qualcuno degli intellettuali di pseudosinistra che chiamano tutti fascisti, che si sono spesi per ore in televisione a dirci della cattiveria del governo di centrodestra, che hanno difeso le violenze di piazza e hanno chiamato assassini i? Ci sarà un leader di partito dell'opposizione che chiede perdono alle forze dell'ordine? Il commento del direttore Tommaso