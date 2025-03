Thesocialpost.it - Ramona Rinaldi trovata morta in casa, il marito Daniele Rè indagato per omicidio è irreperibile

Per la morte di, 39 anni,senza vita ina Veniano (Como) lo scorso 21 febbraio, la Procura di Como ha iscritto nel registro degli indagati ilRè. L’accusa èvolontario e maltrattamenti in famiglia.Leggi anche: “Ora è in un convento, andiamo a prenderla”. Emanuela Orlandi e la clamorosa rivelazioneQuel giorno, fu proprio ila chiamare i soccorsi. Disse che la moglie si era chiusa a chiave in bagno e non rispondeva più. Inizialmente sembrava un suicidio.Rè, già interrogato, ha negato ogni responsabilità, ma ora è.Leggi anche: Chiara Petrolini, neonati sepolti nel cimitero: ma il clamoroso gesto di lei fa discutereLa famiglia di: «Non si è uccisa»era mamma della piccola Aurora e non mostrava segni di depressione o malessere.