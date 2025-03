Ilfattoquotidiano.it - Ramona Rinaldi non si ammazzò: inchiesta per femminicidio. Indagato l’ex compagno che nega ogni responsabilità

Emergono novità nel caso di, la donna 39enne trovata morta nel bagno di casa lo scorso 21 febbraio a Veniano, in provincia di Como. All’epoca dei fatti il34enne della vittima, Daniele Re, allertò i soccorsi alle 5 del mattino sostenendo che la moglie si fosse chiusa a chiave in bagno senza più rispondere. Da primi rilievi era parso che la donna, madre di una bambina di 6 anni, si fosse suicidata nel box doccia dell’appartamento, un’ipotesi che nemmeno gli esiti dell’autopsia avevano saputo chiarire. Gli investigatori e gli inquirenti furono costretti ad allargare il ventaglio delle ipotesi, rivolgendosi anche ai Carabinieri del Ris di Parma. In quel frangente l’uomo, interrogato dal pubblico ministero, avevato qualsiasi coinvolgimento e.Oggi la svolta: il marito è stato iscritto al registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Como per omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.