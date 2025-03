Lanazione.it - Ragazzino spara a un ciclista con la pistola ad aria compressa

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 12 marzo 2025 – ??????Colpito da un ’proiettile’ sul braccio mentre rientrava dal suo consueto giro in bicicletta. Choc e dolore per un 78enneempolese, Arrigo Bagni, che domenica mattina si è visto puntare da ununagiocattolo ad. L’uomo è stato raggiunto dal proiettile di gomma da una distanza molto ravvicinata tanto che sull’avambraccio gli è rimasto il segno e un indolenzimento per molte ore. A raccontare l’episodio è la figlia del malcapitatoche insieme al padre ha segnalato tutto ai carabinieri. “Mio padre era sulla sua bici da corsa sulla via Lucchese – racconta Denise Bagni – Erano circa le 12 e stava tornando a casa verso Santa M. Viene affiancato da un’auto, una Lancia Y color crema, e unche era a bordo, che avrà avuto circa 10/12 anni, ha tirato fuori unaaddi colore giallo e dal finestrino gli hato.