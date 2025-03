Ilrestodelcarlino.it - Ragazzino aggredito da un coetaneo, la madre denuncia: “A casa con il volto tumefatto”

Civitanova, 12 marzo 2025 – Un quindicennein un vicolo dietro palazzo Sforza da un. Torna acon il “” e lal’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un minorenne ai carabinieri. La vicenda, i cui contorni sono ancora da chiarire, sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, in pieno centro. Il, secondo quanto è stato riferito ai militari, si trovava in giro insieme con alcuni amici. Ma mentre erano in corso Dalmazia sarebbe stato avvicinato da un, con la scusa di dovergli parlare. Poi, arrivati dietro al palazzo comunale, ilsarebbe statoe picchiato. All’origine del gesto di violenza, secondo una prima ricostruzione dei fatti, ci sarebbe stato un diverbio legato a delle ragazzine.