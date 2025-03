Tpi.it - Raffaele Sollecito si schiera al fianco di Alberto Stasi: “Ho sempre creduto nella sua innocenza”

, accusato di aver ucciso Meredith Kercher, delitto per il quale, dopo aver trascorso quasi quattro anni in cella, è stato assolto in appello difendedopo la notizia della riapertura del caso riguardante l’omicidio di Chiara Poggi. Pur sottolineando che il suo e quello di“sono casi diversi”,all’Ansa afferma “averesua”. “Gli ho anche scritto una lettera in carcere ma non so se l’abbia ricevuta” ha aggiunto.Secondosul delitto di Garlasco vi è una “verità per niente chiara”: “Mi rivedo in qualche modo in quella vicenda anche perché pure sotto alle unghie di Meredith c’erano dei capelli e venne individuata una macchia probabilmente di sostanza organica ma mai analizzata”.sostiene che nei casi in particolar modo mediatici, come il suo o quello di Chiara Poggi, “c’è la volontà da parte di chi indaga di dare una risposta alle vittime anche correndo il rischio di non rispettare la verità dei fatti.