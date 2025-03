Superguidatv.it - Radio Zeta Future Hits Live 2025: si aggiunge anche Rkomi al cast del Festival della Generazione Zeta!

Il grande evento musicale dedicato allatorna per la sua quarta edizione!illuminerà il Centrale del Foro Italico di Roma domenica 1° giugno, con unstraordinario e le hit che faranno da colonna sonora all’estate., ilTra i primi artisti confermati per l’edizionetroviamo:ARTIE 5IVEEMIS KILLAFEDEZFRANCESCA MICHIELINGAIAJOAN THIELELAZZAMAHMOODNOEMIOLLYROCCO HUNTSARAH TOSCANOSERENA BRANCALETHE KOLORSTONY EFFE(new entry!)Cantautore e rapper tra i più apprezzatiscena italiana,ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile unico, che fonde rap e sonorità pop-rock. Dopo il successo di album come Taxi Driver, uno dei dischi più venduti degli ultimi anni, e la sua partecipazione a Sanremo, l’artista tornaper regalare emozioni al pubblico del