Radio Goal – Napoli con il rientro di Anguissa e Neres Conte avrà più soluzioni Sul VAR chiamata …

Masiello, Zappi, Di, Padovano e Di Gennaro hanno partecipato a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Salvatore Masiello, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di KissKiss.it:“Sono cresciuto grazie al Venezia di Zamparini ho grandi ricordi. Le difficoltà della squadra di Di Francesco in campionato sono normali, parliamo di una neopromossa. Nelle ultime uscite in campionato abbiamo visto una squadra più viva, da non sottovalutare, ma ilche si sta giocando lo scudetto sicuro non lo farà. Conosco molto bene mistere su di lui non ho mai avuto nessun dubbio. Appena è arrivato aho dichiarato che il presidente aveva fatto il miglior regalo alla piazza, e non è facile dopo un’annata negativa.