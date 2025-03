Lopinionista.it - Raddoppio dei consumi, Righini: “Se fosse così meglio evitare di avere Data Center e IA in Italia”

“Il dato del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica suldeida 323 TWh a 650 TWh, in dieci anni, va preso con le molle. Sedie IA in, rischiamo undel costo dell’energia, cioè un fallimento strutturale del Paese che Standard & Poor’s Global Credit Portal, Fitch Ratings e Moody’s Ratings trasformerebbero in una valutazione negativa”. E’ quanto ha affermato l’amministratore delegato di Geotermia, Diego, in risposta ai dati diffusi ieri dal Ministro Gilberto Pichetto-Fratin.“Il Governo di Giorgia Meloni deveuna politica energetica collegiale e condivisa con obiettivi chiari e misurabili”, spiega Diego, “Altrimenti rischiamo la marginalizzazione geopolitica per mancanza di impianti energetici in