Raccolta differenziata, applicazione digitale e controlli domiciliari

Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune di Torrioni compie un importante passo avanti nella gestione dei rifiuti urbani con l’obiettivo di migliorare la qualità dellae sensibilizzare i cittadini ad un corretto conferimento. A tal proposito, a partire dal 24 marzo verranno avviatisu tutto il territorio comunale. L’intento non è punitivo, bensì educativo: il Comune si rende disponibile ad affiancare i cittadini in un percorso di miglioramento, affinché tutti possano contribuire a rendere Torrioni una comunità più attenta e responsabile nella gestione dei rifiuti.Un elemento chiave di questa svolta è l’introduzione dell’app Junker, uno strumentogratuito, che è stato scelto da oltre 3mila Comuni italiani per supportare i cittadini in una gestione dei rifiuti più accurata e consapevole.