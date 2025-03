Terzotemponapoli.com - Quote vincente Mondiale Formula 1 2025

: Norris favorito, Hamilton preceduto da Leclerc e Verstappen. McLaren e Ferrari le maggiori accreditate per ilcostruttoriIldi1 sta per ripartire: riuscirà sir Lewis Hamilton a entrare nella leggenda e vincere il suo ottavo? In base al confronto dellesuldi F1 di Superscommesse.it, sembra che il sette volte campione del mondo non abbia la strada spianata: infatti, i bookmakers mettono almeno tre piloti avanti nelle gerarchie: si tratta di Lando Norris, favorito su tutti, dell’altro ferrarista Charles Leclerc e del campione del mondo in carica Verstappen. Il dubbio dei bookmakers su Hamilton è legato sia a eventuali nuovi sviluppi in casa Ferrari per la nuova stagione ma anche alla capacità del pilota britannico di adattarsi alla nuova monoposto.