Iodonna.it - Questo micio è diventato una vera e propria attrazione turistica. Ultimamente, però, sembra che le troppe richieste lo abbiano costretto a uno "sciopero felino"

Leggi su Iodonna.it

Non è un monaco né un’antica statua di Buddha a incantare i visitatori del tempio Xiyuan, a Suzhou, in Cina, ma un gatto. Jellybean, un soriano bianco e grigio con una catenina d’oro al collo, ha trasformato il sito storico in un’ancora più irresistibile grazie a un gesto semplice e affettuoso: il “cinque” con la zampa. Un piccolo tocco che ha scatenato la curiosità del web e fatto deluna star virale. Gatto: 10 consigli per capire il suo linguaggio guarda le foto Il gatto che “dà il cinque” ai visitatori in CinaSeduto con aria placida su un pilastro di pietra all’ingresso del tempio, Jellybean alza la zampa per toccare il palmo dei visitatori, un gesto che molti considerano di buon auspicio.