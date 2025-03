Tuttivip.it - “Questa uscita è parecchio pesante”. Grande Fratello, esce dalla casa col massimo della delusione

Un’altra serata di tensione attende i concorrenti delnella puntata del 13 marzo. Il pubblico sarà chiamato a decidere chi dovrà abbandonare latra tre concorrenti attualmente in nomination: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Con la finale fissata per il 31 marzo, la competizione si fa sempre più accesa e le eliminazioni diventano inevitabili. Degli undici inquilini rimasti in gara, solo sei potranno contendersi la vittoria nell’ultima puntata.Il televoto rimane il fattore decisivo per decretare l’eliminatoserata. Il pubblico ha avuto giorni per esprimere le proprie preferenze e, secondo i risultati del sondaggio pubblicato sulla pagina X diForum, sembrerebbe esserci un chiaro verdetto: Helena Prestes è la concorrente più amata tra le tre in nomination.