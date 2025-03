Lanazione.it - "Questa giunta non accetta mai proposte"

Filo Rosso parla di posizione "arrogante" della maggioranza. Il duello stavolta, è su Ponte a Egola e sui disagi creati dalle interferenze delle attività del centro giovani con i servizi bibliotecari, che, con il progetto BiblioCiaf, vengono erogati “in maniera integrata” nella biblioteca. Filo Rosso ha chiesto impegni precisi, fra i quali, " di individuare uno spazio idoneo per il centro giovani “Vocintransito”, dando la priorità a uno degli immobili inutilizzati di proprietà del comune; di assicurare in tempi brevi la riapertura della biblioteca di San Miniato Basso". "La maggioranza- dice Filo Rosso guidata da Veronica Bagni – prima difende a spada tratta la scelta di far convivere gli spazi erogando un servizio integrato, poi si ipotizza la possibilità di trovare uno spazio maggiormente idoneo nella nuova struttura della Casa della Salute.