Lanazione.it - “Questa è una rapina”. Incubo al centro commerciale: armati di fucile assaltano la gioielleria

Trevi (Perugia), 12 marzo 2025 –all’ora di cena. Poco prima che i negozi chiudessero, si è consumata unaa mano armata, con dei malviventidi, in unaall’interno della Galleria del“Piazza Umbra” a Trevi. Dalle poche notizie filtrate da parte delle forze dell’ordine intervenute tempestivamente sul posto, sembrerebbe che tre individui sarebbero entrati all’interno dellaintimando al personale di alzare le mani mormorando “è una”. Ordine che, sotto la minaccia dell’arma, i dipendenti hanno eseguito tenuti a bada e minacciati da uno dei tretori, mentre gli altri due avrebbero cominciato a rovistare nei cassettoni contenenti oggetti di valore per svuotare tutto. Pochi attimi per depositare quanto prelevato per poi allontanarsi verso l’uscita delCommerciali, probabilmente attesi da un complice che in macchina a grande velocità si sono allontanati senza lasciare ulteriori tracce.