Quella su OnlyFans era la maestra dell’asilo parrocchiale la scoperta di alcuni genitori a Treviso | l’ultimatum della preside

Leggi su Open.online

Una doppia vita,di una giovane donna nella provincia di: di giornoin un asiloparitario, nel resto del tempo libero content creator su, piattaforma su cui pubblicava foto e video per adulti con cui cercava di arrotondare lo stipendio. A scoprirloche dicono di averla riconosciuta in alcune immagini in anteprima sui social media, in particolare Instagram e Telegram. Era lì infatti che l’educatrice pubblicavasuoi contenuti per pubblicizzare il canale suda cui cercava di monetizzare. Immediata la segnalazione alla dirigente scolastica, che non ha perso tempo a convocare la diretta interessata e, come riporta Il Gazzettino di, l’avrebbe messa «di fronte a un aut aut»: o i contenuti per adulti o la posizione lavorativa nella scuola materna.