Quel silenzio, in fondo al cuore

“ . l’alba mi trova addormentatodi traverso sul tappeto ai piedi del lettoche è rimasto intatto.Ancora con l’odore di tabacco, addosso e nell’aria,assieme a un sogno rimasto impigliato nei chiaroscuridella mia testa, ci sono state tante emozioni,una più forte dell’altra.Mi rendo conto però che nessuna emozionesi può definire unica, ciascuna, per quanto possasembrare nuova è stata già vissuta da altri, in tanti sogni.Ecco perché fumando un sigaro e ripensando al sogno,non sapevo sele emozioni fossero state solo mie!Il fumo sale piano, disegnando l’aria e penso ai volidei gabbiani quando tagliano l’aria . la mia solitudinemi spinge ad andare oltre, esploro gli odori nell’aria e,a mano a mano che li scoprivo, una verità micolpiva come una lama tagliente ..Avevo dimenticato com’è il profumo di donnache stavo cercando! “Vincenzo Calafiore Prima che la luna raggiungesse il centro del mio cielo, o della porzione di cielo contenuta dalla finestra, la sera di seta indiana mi sembrò lavata da mani di fanciulla, tanto erano nitidi i contornidelle nuvole sopra la città.