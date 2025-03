Lettera43.it - Quel piano Usa smentito dall’Ucraina poi diventato (quasi) realtà

Praticamente ignorato dai media occidentali e liquidato come propaganda filorussa da Kyiv, alla fine di gennaio era circolato sui media ucraini un presuntodi Trump per chiudere il conflitto in Ucraina. Un documento relativamente dettagliato nella tempistica e nei contenuti.La road map del presuntoUsa circolato a gennaio A grandi linee, il programma prevedeva i primi approcci tra Usa, Russia e Ucraina tra febbraio e marzo, con incontri prima bilaterali poi trilaterali per definire la cornice deldi pace, a cui sarebbero seguiti i lavori con i rappresentanti speciali. Ad aprile, in calendario era fissato l’annuncio per il cessate il fuoco lungo tutta la linea del fronte: una sorta di tregua di Pasqua che quest’anno cade il 20 aprile, lo stesso giorno sia per i cattolici sia per gli ortodossi.