Ilrestodelcarlino.it - Quei playoff persi proprio con lo Spezia

Losabato tornerà al Manuzzi e nella memoria scatta subito il ricordo di una delle pagine tra le più colme di rimpianti della storia bianconera per l’occasione persa da un Cesena che aveva raggiunto imostrando un potenziale tecnico da pretese. Invece, quel Cesena di Drago, stagione 2015-2016, venne eliminato a sorpresadallo(ko per 2-1) di Di Carlo nel primo turno preliminare degli spareggi al Manuzzi dove in campionato era stata spesso festa romagnola. Quel gruppo lanciò tanti calciatori che poi sarebbero stati protagonisti in A e non solo, si esaltava e dava spettacolo in casa dove vinse ben 16 volte ma si smarriva fuori dove perse in 9 occasioni. Nella stagione regolare fu sesto postoma le ambizioni per il salto di categoria erano rafforzate dalla presenza di elementi di primissimo piano come Kessie (arrivato da quinto difensore e spostato poi a centrocampo con esiti devastanti), Sensi, Ciano, Cascione, il portiere Gomis, Ragusa, Djuric e da gennaio anche il guizzante Falco.