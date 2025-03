Quattrozampeinfiera il 12 e 13 aprile alla Mostra d’Oltremare evento imperdibile per gli amanti di cani e gatti

Leggi su Ildenaro.it

, l’pet-friendly più atteso in Italia che si terràIl 12 e 132025di Napoli si svolgeràimpredibile per ger glidi, “occasione unica – si legge nela nota di presentazione – per trascorrere due giorni all’insegna del divertimento, dello sport, della moda e dell’educazione cinofila. Due padiglioni e un’area esterna ospiteranno le numerose attività dedicate aidei visitatori e una varietà di aziende che offrono prodotti e servizi per la cura e il benessere dei pet”.Sport e agilità per tuttiGlidegli sport cinofili potranno cimentarsi in discipline come l’Agility, l’Attivazione mentale, la Ricerca olfattiva, il Treibball e l’Acquadog, perfetto per chi ama l’acqua. Queste sono solo alcune delle esperimentazioni originali che si potranno provare.