Quattro ragazze della "Joy dance" ballano in tv con Luisa Corna

Tanta soddisfazione e un bel ricordo che si porteranno dietro molto a lungodel Centro studi danza "Joy" che hanno partecipato con una loro coreografia al San Marino song contest "Una voce per San Marino". Una sorpresa inaspettata quella per il centro di danza di Castelraimondo quando è stata coinvolta la loro scuola per una esibizione di accompagnamento alla canzone di, cantante, alla competizione canoraRepubblica di San Marino da cui è poi uscito l’artista che rappresenterà la "piccola Repubblica" all’Eurovision song contest. Per il Centro studi danza Joyla coreografia è stata di Silvia Zampetti e Chiara Picciaiola, insegnanti che hanno preparato con dedizione e passione leballerine per questo evento dalla portata internazionale. Sulle note del singolo "Il giorno giusto", Giusy Romaldi, Caterina Corpacci, Arianna Falistocco e Roberta Rossi hanno danzato con ottimo riscontro del pubblico, e con la stessache nelle varie esibizioni ha sempre voluto mettere avanti la loro esibizione a cui teneva molto.