Quasi un italiano su due ridurrà le visite a bar e a ristoranti a causa del nuovo Codice della strada

unsu due (46%) ha intenzione di modificare le proprie abitudini di consumo e socializzazione in seguito al, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre. E il 37% dei consumatori afferma di voler passare alle bibite analcoliche. Lo afferma un’indagine CGA by NIQ sui consumi nel settore Horeca, identificando non solo i profili dei consumatori più inclini a modificare le proprie abitudini, ma anche le strategie da mettere in atto in risposta alquadro normativo.La GenZ guida il cambiamento dei consumiTra i maggiori effetti che ci si aspetta vi è sicuramente la riduzione di affluenza nei locali: il 44% degli italiani, infatti, è intenzionato a moderare la frequenza delle uscite in bar e. Tale affermazione trova consenso soprattutto tra i giovaniGen Z e tra gli abitanti di Roma e Milano (note per la movida e la cultura del bere in compagnia).