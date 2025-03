Napolitoday.it - Quasi completata la bonifica del tratto del “doppio senso” a ridosso del campo rom

Leggi su Napolitoday.it

È in via via di completamento ladeldel “” adelrom di Secondigliano. Rimossi tonnellate di rifiuti e rottami di auto. Sopralluogo di Borrelli sul posto per verificare l'andamento delle: "Da oltre un mese Asia ed altre ditte specializzate.