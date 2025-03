Sport.quotidiano.net - Quarti di Coppa Italia. Sansepolcro-Sestese promette spettacolo

Per la fase Nazionale didi Eccellenza, oggi, alle 15, allo stadio "Buitoni" disi gioca la gara di ritorno per l’accesso alle semifinali, fra due squadre toscane, il Vivi Altoteveredel tecnico Armillei e ladi Fabrizio Polloni. Si riparte dallo 0-0 dell’andata e la sfida si presenta di notevole caratura. In caso di parità al termine dei 90 regolamentari, si procederà direttamente con i calci di rigore. L’ultimo lavoro di rifinitura ha certificato che Manganiello e Piccini non potranno essere utilizzati, con il tecnico Polloni che ha convocato questi giocatori: Giuntini, Tognoni Pugi, Safina, Pisaniello, Matteo L., Matteo G., Cirillo, Dianda, Robi, Berti (foto), Ciotola, Bravi, Pisaneschi, Gaffarelli, Mernacaj, Vannini, Ermini, Sarr Papa, Casati e Gori.